ООН не смогла определить виновных в обстрелах Запорожской АЭС

Представитель генерального секретаря ООН Фахран Хак заявил, что организация не может определить винновых в обстрелах Запорожской АЭС.

По его словам, у ООН нет возможности определить виновных, но в организации хотят, чтобы атаки на ЗАЭС прекратились.

Хак отметил, что в ООН согласны с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и поддерживаю его призыв ко всем сторонам прекратить огонь в районе станции.

Накануне сообщалось о двух обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ.