ООН не смогла определить виновных в обстрелах Запорожской АЭС
2022-11-21 21:47
Представитель генерального секретаря ООН Фахран Хак заявил, что организация не может определить винновых в обстрелах Запорожской АЭС.
По его словам, у ООН нет возможности определить виновных, но в организации хотят, чтобы атаки на ЗАЭС прекратились.
Хак отметил, что в ООН согласны с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и поддерживаю его призыв ко всем сторонам прекратить огонь в районе станции.
Накануне сообщалось о двух обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ.
Опубликовано: Светлана Репина
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