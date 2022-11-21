Беларусь является ведущим производителем и экспортеров продовольственных товаров в мире
В мировом рейтинге экспортеров Беларусь занимает одно из главных мест по производству и реализации продовольственной продукции.
В Беларуси производится более 1,8 наименований продукции из цельного молока, 400 разновидностей сыров и 40 сливочного масла. Страна входит в пятерку лидеров по производству молочной продукции и стоит на четвертом месте по ее экспорту после Америки, Новой Зеландии и ЕС.
С мясным производством все тоже обстоит более чем благополучно. На двухстах предприятиях по переработке и выпуску мясной продукции производится около тысячи наименований. В прошлом году из которых было отправлено на экспорт 400 тонн.
По сравнению с прошлым годом общий прирост производства сельхозпродукции увеличился на четверть. К концу 2022-го года ожидается, что общий доход от ее экспорта достигнет восьми миллиардов долларов.
Опубликовано: Эльза Ли
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