Беларусь является ведущим производителем и экспортеров продовольственных товаров в мире

В мировом рейтинге экспортеров Беларусь занимает одно из главных мест по производству и реализации продовольственной продукции.

В Беларуси производится более 1,8 наименований продукции из цельного молока, 400 разновидностей сыров и 40 сливочного масла. Страна входит в пятерку лидеров по производству молочной продукции и стоит на четвертом месте по ее экспорту после Америки, Новой Зеландии и ЕС.

С мясным производством все тоже обстоит более чем благополучно. На двухстах предприятиях по переработке и выпуску мясной продукции производится около тысячи наименований. В прошлом году из которых было отправлено на экспорт 400 тонн.

По сравнению с прошлым годом общий прирост производства сельхозпродукции увеличился на четверть. К концу 2022-го года ожидается, что общий доход от ее экспорта достигнет восьми миллиардов долларов.