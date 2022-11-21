Вучич: Приштина отправила полицию и спецназ на север Косово

Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что администрация Приштины отправила войска и полицию в северную часть Косово.

Вечером 21 ноября сербский президент Александр Вучич утверждает, что Приштина направила полицейских и отряды специального назначения в четыре района на севере Косова, что может стать причиной резкого роста эскалации в регионе. По словам Вучича, причиной отправки спецназа в Косово является нежелание местных сербов менять автомобильные номера в соответствии с новыми законами Приштины.

Примечательно, что ранее в тот же день пресс-служба Минобороны Сербии заявила о готовности сербских военных защищать сербов на территории Косово.