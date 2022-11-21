Сильное землетрясение в Индонезии: 56 человек погибли, более 700 пострадали
2022-11-21 22:02
На острове Ява в результате землетрясения свыше 50 человек погибли, сотни пропали без вести.
21 ноября ряд зарубежных СМИ сообщили, что землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло сегодня на острове Ява в Индонезии, жертвами которого стали по последним данным 56 человек погибли, более 700 пострадали, многие в тяжёлом состоянии, минимум 100 пропали без вести.
Сообщается, что эпицентр находился в 74 километрах юго-восточнее Джакарты, больше всего погибших в округе Чианджур там повреждено более 700 зданий, в том числе жилые дома, школы и больницы.
Местные власти призвали жителей быть осторожными, не исключены повторные подземные толчки.
Опубликовано: Елена Калиновская
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