Президент Сербии Вучич заявил о риске столкновений в Косово

APS
2022-11-21 22:26

Президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к нации заявил, что в Косово возможны столкновения.

По его словам, Косово направило весь полицейский спецназ на север региона, где проживают сербы. 

Вучич утверждает, что Приштина месяцами планировала насильственные действия. 

Он призвал страны Запада использовать свое влияние на Приштину, чтобы помочь сохранить мир.

Опубликовано: Светлана Репина