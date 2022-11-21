Наблюдение ученых-зоологов за лисицей и хорьком позволило сделать вывод, что эти два вида могут дружить и сотрудничать

Ученым-зоологам удалось стать свидетелями удивительного зрелища: совместной охоты лисицы и хорька.

То, что домашние животные различных видов могут мирно сосуществовать и даже привязываться и дружить далеко не новость. Но на днях зоологам удалось подтвердить, что подобное явление встречается и в дикой природе.

Проводя работы в пустыни Калахари, ученые стали свидетелями совместной охоты африканского хорька и южноафриканской лисы. Животные охотились на мелких грызунов. Хорек залез в нору, чтобы выманить грызуна, в то время как лисица караулила потенциальную жертву снаружи.

Случай мог бы показаться единичным, если бы специалистам не удалось увидеть еще около пятнадцати случаев, когда хорьки и лисы находились рядом друг с другом.