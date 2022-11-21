Захарова призывает МАГАТЭ указать на виновных в обстрелах Запорожской АЭС
2022-11-21 23:35
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала МАГАТЭ четко указать на виновных в обстрелах Запорожской АЭС.
Она отметила, что руководству Агентства следует занять ответственную позицию по данному вопросу.
По словам Захаровой, МАГАТЭ пора отказаться от абстрактных суждений и адресовать призывы прекратить обстрелы АЭС конкретным структурам.
Представитель МИД подчеркнула, что украинских националистов невозможно остановить, не называя вещи своими именами.
Опубликовано: Светлана Репина
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