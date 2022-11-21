Захарова призывает МАГАТЭ указать на виновных в обстрелах Запорожской АЭС

APS
2022-11-21 23:35

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала МАГАТЭ четко указать на виновных в обстрелах Запорожской АЭС.

Она отметила, что руководству Агентства следует занять ответственную позицию по данному вопросу.

По словам Захаровой, МАГАТЭ пора отказаться от абстрактных суждений и адресовать призывы прекратить обстрелы АЭС конкретным структурам.

Представитель МИД подчеркнула, что украинских националистов невозможно остановить, не называя вещи своими именами.

Опубликовано: Светлана Репина