Эксперты рассказали, как приучить себя питаться правильно

Как известно, правильный образ жизни требует сбалансированного рациона. А это значит, что нужно постоянно думать, о том когда, что и как мы едим.

Если вы посчитали, что морально готовы перейти к правильному образу жизни, первое, на что стоит обратить внимание — на здоровое питание и привычки. Причем, нужно не только приобрести полезные, но в первую очередь — отказаться от вредных.

А именно:

Перестаньте есть, что попало и все, что хочется. Умейте считать калории и знать меру! Помните, что за день нормальному человеку нужно 1400 кк и вы должны их разумно распределить между 3 основными приемами еды и перекусами. Кстати, перекус должен быть тоже сбалансированным и разумным. Например, не забивайте желудок шоколадными батончиками, печеньками или хот-догами. Перекус на то и перекус, что должен быть легким. Его желудок должен принять почти незаметно и впитать от него только полезные микроэлементы. Поэтому, если хочется сладенького — съешьте сочный фрукт или йогурт, соленого — погрызите орешки.

Не ешьте на ночь. Последний раз поесть надо не менее, чем за 4 часа до сна. Иначе, вы заставите свой желудок работать, а он за это вам отомстит отложением килограммов. Доказано, что пищеварительный тракт активно работает лишь в утренние часы и до обеда, то есть, в это время он максимально верно распределяет полезные вещества в вашем организме и наполняет его энергией на весь день.

Откажитесь от высококалорийных вкусняшек и сладких газированных напитков. Как вы сами понимаете, полезной едой это не назовешь, и благотворно влиять на ваш организм такое меню тоже не может.

Откажитесь от алкоголя. Он не только сам по себе вреден, но и также является раздражителем аппетита, именно поэтому после принятия алкоголя так хочется есть и, как правило, вы едите много, а потом жалеете об этом.

Здоровое питание и полезные привычки:

Правильный рацион начинается с утра. Завтрак должен быть! Это огромное заблуждение, что, не поев (если даже не хочется), вы приобретете идеальную фигуру. В таком случае, единственное, что вы приобретете — это голодный обморок и гастрит. На завтрак нужно есть «под завязку»: каша, злаки, творог, йогурт, фрукты… Выбор огромен!

Перед каждым завтраком, обедом и ужином стоит выпивать стакан воды, это поможет разбудить желудок и подготовить его к приему еды. Причем возьмите себе за правило не пить жидкости во время и сразу после трапезы. Любое питье во время и после еды снижает концентрацию желудочного сока, тем самым замедляя пищеварительный процесс.

Примите как данность, что есть нужно как можно больше свежих овощей и фруктов, продуктов, богатых растительным белком, клетчаткой, витаминами и микроэлементами.

Если вы сластена, замените белый сахар коричневым, а лучше всего перейдите на мед. Он полезен и прекрасно усваивается в организме. Все остальное сладкое — исключить!

И наконец, перед сном выпивайте стакан кефира. Этот напиток уникален тем, что при высокой питательности он обладает низкой калорийностью. Также он помогает привести в порядок микрофлору кишечника. Поэтому, если очень хочется перекусить перед сном, выпейте кефир — в нем легкоусвояемые белки, и он «заморит червячка».

Свыкнетесь с той мыслью, что полезная пища и образ жизни связаны между собой, без одного не будет другого. Поэтому, если вы все же задумались о своем рационе и действительно хотите его изменить в пользу полезного, придется идти на жертвы и поменять свой повседневный уклад жизни.