Грузия и Азербайджан собираются строить терминал для сжиженного газа
2022-11-22 00:01
Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили сообщил, что Грузия и Азербайджан разрабатывают проект строительства терминала для СПГ.
По его словам, было принято решение вернуться к этому проекту, поскольку сейчас Европе нужны альтернативные источники поступления газа.
Грузия и Азербайджан приступили к разработке проекта в 2015 году при участии Венгрии и Румынии.
Однако позднее проект был заморожен по требованию Евросоюза.
Опубликовано: Светлана Репина
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