Грузия и Азербайджан собираются строить терминал для сжиженного газа

Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили сообщил, что Грузия и Азербайджан разрабатывают проект строительства терминала для СПГ.

По его словам, было принято решение вернуться к этому проекту, поскольку сейчас Европе нужны альтернативные источники поступления газа.

Грузия и Азербайджан приступили к разработке проекта в 2015 году при участии Венгрии и Румынии.

Однако позднее проект был заморожен по требованию Евросоюза.