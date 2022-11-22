Врачи рассказали, что нельзя делать после прививки от гриппа

Любые прививки имеют не только показания и противопоказания, но и рекомендации по поводу поствакционного периода. Прививка от гриппа — не исключение.

Многие, решившись на вакцинацию, в первую очередь задаются вопросом, что после прививки от гриппа нельзя (например, делать или есть), а что можно. И забывают о том, что у прививки против гриппа существуют так же и противопоказания, которых следует придерживаться во избежание нежелательных побочных эффектов. Так вакцинирование против гриппа не рекомендуется людям с аллергической реакцией на куриный белок, содержащийся в вакцине, с обостренными хроническими заболеваниями или повышенной температурой тела.

Во-вторых, нужно быть готовым к тому, что, даже если вы будете выполнять все рекомендации по тому, что после прививки от гриппа нельзя делать, вакцинация все равно может вызвать у вас побочные эффекты. Успокаивает то, что риск их развития при противогриппозной вакцинации — крайне невелик. Так, всего у 1% взрослых привитых от гриппа россиян отмечаются общие реакции, длящиеся не более дня — кратковременное повышение температуры (не выше 37,5°С), слабость, небольшой озноб. Одевайтесь в этот день потеплее.

Определенных ограничений по поводу того, что после прививки от гриппа нельзя, не существует. Сама по себе прививка никак не может нарушить ваш привычный образ жизни, но нужно во всем знать меру. Так, например, нет никаких правил по поводу того, что алкоголь после прививки от гриппа пить нельзя, но это не значит, что после вакцинации следует тут же отправиться в бар и отметить событие.

Как минимум, в течение получаса после прививки отслеживайте свое состояние — не возникло ли, например, аллергической реакции. То же относится и к вопросу, можно ли купаться после прививки от гриппа. На само действие вакцины прием ванны с пеной или, скажем, заплыв в озере никак не повлияет, но вот место укола желательно не мочить хотя бы в течение суток, так как попадание воды может вызвать местную реакцию — покраснение, уплотнение.

Определенные ограничения существуют для доноров крови — так, в течение 10 дней после прививки от гриппа нельзя сдавать кровь. Вакцина также может повлиять на такие показатели, как вирусная нагрузка. Поэтому раньше ВИЧ-инфицированным пациентам вакцинация против гриппа не рекомендовалась.

Со временем было доказано, что повышение вирусной нагрузки весьма непродолжительно. Сегодня ВИЧ-инфцированным пациентам рекомендуется вакцинация против гриппа, но после прививки от гриппа нельзя в течение 2-4-х недель сдавать тест на вирусную нагрузку — его показатели будут завышены. Планировать беременность рекомендуется через 7-10 дней после вакцинации, но, по сути, это условный срок — прививка не содержит живого вируса, который мог бы навредить плоду, как, например, в случае с прививкой от краснухи.

Как видите, прививка против гриппа имеет совсем небольшой риск побочных эффектов и не требует соблюдения каких-либо строгих правил. В то время, когда грипп — опасен и может иметь тяжелые последствия, что делает выбор в пользу вакцины — вполне очевидным.