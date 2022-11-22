Уровень самообеспечения мясом в России превысил 100%
2022-11-22 00:16
Президент России Владимир Путин заявил, что уровень самообеспечения мясной продукцией в стране достиг 100,8%.
По его словам, доктриной продовольственной безопасности предусмотрен показатель не ниже 85%.
Путин отметил, что Россия обеспечивает собственную продовольственную безопасность по сахару, зерну, рыбной продукции, растительному маслу и большинству других позиций.
Он также сказал, что РФ является одним из ведущих мировых производителей продуктов питания.
Опубликовано: Светлана Репина
Лукашенко заявил о договорном характере ракетного удара Украины по Польше
В Катаре на ЧМ по футболу задержали журналиста из США с радужным мячом на футболке
Марочко: украинские войска под Соледаром и Артемовском прекратили наступление и ушли в глухую оборону
Психологи объяснили, как плохая осанка влияет на качество нашей жизни
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь