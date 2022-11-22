Уровень самообеспечения мясом в России превысил 100%

APS
2022-11-22 00:16

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень самообеспечения мясной продукцией в стране достиг 100,8%.

По его словам, доктриной продовольственной безопасности предусмотрен показатель не ниже 85%. 

Путин отметил, что Россия обеспечивает собственную продовольственную безопасность по сахару, зерну, рыбной продукции, растительному маслу и большинству других позиций.

Он также сказал, что РФ является одним из ведущих мировых производителей продуктов питания.

Опубликовано: Светлана Репина