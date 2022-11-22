Зеленский напомнил Западу о желании Украины вступить в НАТО и в Евросоюз
2022-11-22 00:20
Президент Украины выступил по видеосвязи на заседании парламентской ассамблеи НАТО, которое проходило в Мадриде.
Он напомнил, что Украина вносит значительный вклад в защиту сообщества и подчеркнул, что страна должна стать членом НАТО и ЕС.
Зеленский попросил поддержать заявки Украины и сделать все возможное, чтобы они были приняты.
Он также призвал к введению новых антироссийских санкций и предоставлению Украине средств ПВО.
Опубликовано: Светлана Репина
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