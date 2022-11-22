Турция ликвидировала 184 террориста в Ираке и Сирии
2022-11-22 00:26
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вооруженные силы страны за два дня ликвидировали 184 террористов в Ираке и Сирии.
Он отметил, что операция проводилась с помощью самолетов и огневой поддержки.
Министр пообещал, что Турция будет продолжать операции, пока не уничтожит всех террористов.
Ранее сообщалось, что турецкие военные нанесли удар по американским силам в сирийском Эль-Хасеке.
Опубликовано: Светлана Репина
Лукашенко заявил о договорном характере ракетного удара Украины по Польше
В Катаре на ЧМ по футболу задержали журналиста из США с радужным мячом на футболке
Марочко: украинские войска под Соледаром и Артемовском прекратили наступление и ушли в глухую оборону
Психологи объяснили, как плохая осанка влияет на качество нашей жизни
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь