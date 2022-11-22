Турция ликвидировала 184 террориста в Ираке и Сирии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вооруженные силы страны за два дня ликвидировали 184 террористов в Ираке и Сирии.

Он отметил, что операция проводилась с помощью самолетов и огневой поддержки.

Министр пообещал, что Турция будет продолжать операции, пока не уничтожит всех террористов.

Ранее сообщалось, что турецкие военные нанесли удар по американским силам в сирийском Эль-Хасеке.