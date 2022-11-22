Врачи рассказали, что делать, если ребенок подавился

С детьми такое случается сплошь и рядом: ел ягоды или орешки, хорошенько рассмеялся, неудачно вдохнул, и вот уже сидит весь посиневший, кашляя и задыхаясь — что-то попало не в то горло!

Сама природа позаботилась о том, чтобы в ситуациях, когда дыхательные пути чем-то закупорены (будь то чрезмерное количество слизи во время ОРВИ, или инородное тело, случайно перекрывшее дыхание), мы могли освободить и прочистить дыхательное горло. Собственно, для этих целей и «придуман» такой механизм как кашель.

Если ребенок может кашлять сам:

Нет лучшего приема, чтобы очистить дыхательные пути, чем банальный естественный кашель. Если поперхнувшийся или подавившийся ребенок способен кашлять — то ни в какой посторонней помощи он не нуждается.

Нет необходимости колотить его по спине, вливать в него воду, переворачивать вверх ногами и т.п. Наоборот — не трогайте малыша, дайте ему возможность как следует откашляться.

Единственное, что можно и нужно делать в подобной ситуации — открыть окна, обеспечив приток свежего воздуха и аккуратно придержать ребенка, чтобы ему просто было удобнее кашлять.

Однако, далеко не во всех ситуациях естественный механизм откашливания срабатывает. Например, совсем крошечные детки (новорожденные, груднички и ребятишки примерно до 4-5 лет) не в состоянии эффективно откашляться — в силу того, что дыхательная мускулатура у них еще недостаточно развита.

Кроме того, иногда инородное тело так плотно застревает в дыхательном проходе, что блокирует любую деятельность в нем — не только кашель, но даже само дыхание. Что делать в таких случаях?

Если ребенок поперхнулся и не может дышать — в вашем распоряжении лишь считанные секунды, чтобы ему помочь.

Поэтому не теряйтесь и срочно приступайте к следующим действиям:

Ребенка нужно наклонить — таким образом, чтобы голова была ниже уровня спины. Грудничка аккуратно укладываем на руку на животик, головой вниз, уверенно придерживая ладонью под подбородок (чтобы он не соскользнул с руки). Ребенка старше года можно просто перекинуть через колено или через руку.

Затем нужно собрать всю свою родительскую «волю в кулак», на время забыть от истерике и страхе, широко раскрыть ладонь и ровно 5 раз довольно сильно и резко ударить точно промеж лопаток ребенка. Пальцы вашей руки должным быть строго параллельны позвоночнику малыша. Причем удары должны иметь такую траекторию, словно вы с их помощью пытаетесь продвинуть невидимый объект в сторону рта. Ровно 5 раз — не меньше, но и не больше!