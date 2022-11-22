В Евросоюзе продолжает расти число банкротств
2022-11-22 00:45
За третий квартал нынешнего года количество заявлений на банкротство в Евросоюзе выросло на 16,3%.
Финансовый эксперт Антон Кравцов в интервью «Известиям» рассказал, что рост показателя связан с увеличением процентов по кредитам и расходов на зарплату.
Одновременно выросли цены на услуги и товары, серьезно подорожали энергоносители.
Кравцов сказал, что в Литве стоимость электроэнергии выросла в 10 раз, а в Германии 6,6 тыс. человек лишились работы из-за банкротства компаний.
Опубликовано: Светлана Репина
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