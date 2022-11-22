Эксперты назвали причины выпадения волос после родов

Хоть беременность и является естественным состоянием, она все же подвергает организм его и его функциональные системы изрядному стрессу.

Каждый день мы теряем в среднем от 50 до 100 волосков, и это абсолютно нормальный процесс. Выпадение волос может усиливаться из-за некоторых заболеваний или побочного действия определенных лекарств. Кроме того выпадения волос становится активнее у женщины в течение периода от одного до пяти месяцев после родов. Этот процесс также считается нормой. Основной причиной выпадения волос после родов врачи называют гормональные изменения в организме во время и после беременности.

Каждый день примерно 90 процентов наших волос проходит через фазу активного роста, при этом около 10 процентов волос отдыхают, то есть находятся в состоянии покоя. Сразу после периода покоя волосы начинают выпадать. Все это составляет нормальный процесс роста и выпадения волос. Во время беременности женские гормоны замедляют этот процесс. Именно поэтому у многих будущих мам во время беременности растут такие густые волосы.

После родов уровень гормонов все еще нестабилен. Падать уровень гормонов начинает примерно с третьего месяца после родов. Именно в этот период родившая женщина начинает терять волосы, которые во время беременности находились в состоянии покоя, но не выпадали. Другими словами причина выпадения волос после родов в том, что они задержались на голове чуть дольше, чем должны были.

В связи с выпадением волос после родов большинство молодых мам начинают беспокоиться, думая, что этот процесс будет неконтролируемо продолжаться и на голове образуются проплешины. Однако если нет никаких других, связанных со здоровьем, причин для выпадения волос после родов, то с волосами все будет в порядке.

Такой причиной мог бы быть, например, дефицит каких-либо питательных веществ. Но в общем случае выпадают именно те волосы, которые уже находились в состоянии покоя и уже выпали бы, если бы этому не помешала беременность. Их место займут другие, активно входящие в стадию роста, волосы.

Конечно, вид оставшихся в ванной волос после утреннего душа несколько деморализует. Но вместо того, чтобы изводить себя переживаниями, которых и без того молодой маме хватает с избытком, важно понимать, что чрезмерное выпадение волос после родов — это нормальное состояние, которое затрагивает от 40 до 50 процентов женщин. При этом волосам не наносится хоть сколько-нибудь серьезного долгосрочного ущерба.

Конечно, есть и другие причины, по которым женщина может терять волосы. Например, такие заболевания как сахарный диабет, или проблемы с гормонами, не связанные с беременностью, вроде нарушений работы щитовидной железы а также плохое питание — все это может стать причиной выпадения волос.

Если женщина все еще теряет чрезмерное количество волос на пятый месяц после родов, а кроме того испытывает и другие симптомы, такие как усталость, то есть все основания предполагать, что существует проблема со здоровьем и следует обратиться за помощью к лечащему врачу.