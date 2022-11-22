Диетологи рассказали всю правду о лимонной диете

Мы привыкли вспоминать о лимонах лишь в период сезонных заболеваний ОРВИ. Но ведь укреплением иммунитета полезные свойства лимона вовсе не ограничиваются!

Плюсы и минусы лимонной диеты для похудения:

Даже, если вы не хотите придерживаться лимонной диеты для похудения, возьмите за правило выпивать в течение дня несколько стаканов воды без газа с лимонным соком — это поможет организму очиститься от токсинов, благоприятно отразится на цвете вашего лица и станет хорошим подспорьем в борьбе с лишним весом.

Конечно, если вы будете запивать водой с лимоном калорийные шоколадные тортики или жареную картошку, то пользы от него будет мало.

Лимонная диета для похудения не рекомендуется для длительного применения — так как употребление лимонов может явиться тяжелым испытанием для вашего желудка. В целом же лимонная диета для похудения положительно влияет на работу кишечника, нормализует обмен вещества, является профилактикой сахарного диабета, насыщает организм витамином C.

Правила лимонной диеты для похудения:

Существуют различные вариации лимонной диеты для похудения, основным компонентом которой всегда остается лимон или напитки с лимонным соком.

Лимонная диета для похудения № 1 (разгрузочная):

1-й день: вода с соком лимона, фрукты, обезжиренный кефир;

2-й день: овсянка с яблоками, запаренная кипятком, свежевыжатый

лимонный сок, обезжиренный йогурт;

3-й день: запеченные яблоки, вода с лимоном.

Лимонная диета для похудения №2 :

1-й день: 1 стакан воды с соком 1-го лимона;

2-й день: 2 стакана воды с 2-мя лимонами;

3-й день: 3 стакана воды с 3-мя лимонами;

4-й день: 4 стакана воды с 4-мя лимонами;

5-й день: 5 стаканов воды с 5-ю лимонами;

6-й день: 6 стаканов воды с 6-ю лимонами;

7-й день: 3 лимона на 3 литра воды и 1 ч.л. меда.

В течение диеты №2 вы можете есть обычные для вас продукты, но откажитесь от мучной, жареной, жирной, сладкой еды. Первый стакан следует выпивать утром натощак, а остальные — в течение дня.

Помните, что при всей своей пользе, лимонная диета для похудения противопоказана при гастритах с повышенной кислотностью и язвах и при аллергии на цитрусовые. Лучше всего применять диету в качестве разгрузочного дня раз в 1-2 недели.