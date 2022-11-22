Диетологи рассказали всю правду о лимонной диете
Мы привыкли вспоминать о лимонах лишь в период сезонных заболеваний ОРВИ. Но ведь укреплением иммунитета полезные свойства лимона вовсе не ограничиваются!
Плюсы и минусы лимонной диеты для похудения:
Даже, если вы не хотите придерживаться лимонной диеты для похудения, возьмите за правило выпивать в течение дня несколько стаканов воды без газа с лимонным соком — это поможет организму очиститься от токсинов, благоприятно отразится на цвете вашего лица и станет хорошим подспорьем в борьбе с лишним весом.
Конечно, если вы будете запивать водой с лимоном калорийные шоколадные тортики или жареную картошку, то пользы от него будет мало.
Лимонная диета для похудения не рекомендуется для длительного применения — так как употребление лимонов может явиться тяжелым испытанием для вашего желудка. В целом же лимонная диета для похудения положительно влияет на работу кишечника, нормализует обмен вещества, является профилактикой сахарного диабета, насыщает организм витамином C.
Правила лимонной диеты для похудения:
Существуют различные вариации лимонной диеты для похудения, основным компонентом которой всегда остается лимон или напитки с лимонным соком.
Лимонная диета для похудения № 1 (разгрузочная):
1-й день: вода с соком лимона, фрукты, обезжиренный кефир;
2-й день: овсянка с яблоками, запаренная кипятком, свежевыжатый
лимонный сок, обезжиренный йогурт;
3-й день: запеченные яблоки, вода с лимоном.
Лимонная диета для похудения №2 :
1-й день: 1 стакан воды с соком 1-го лимона;
2-й день: 2 стакана воды с 2-мя лимонами;
3-й день: 3 стакана воды с 3-мя лимонами;
4-й день: 4 стакана воды с 4-мя лимонами;
5-й день: 5 стаканов воды с 5-ю лимонами;
6-й день: 6 стаканов воды с 6-ю лимонами;
7-й день: 3 лимона на 3 литра воды и 1 ч.л. меда.
В течение диеты №2 вы можете есть обычные для вас продукты, но откажитесь от мучной, жареной, жирной, сладкой еды. Первый стакан следует выпивать утром натощак, а остальные — в течение дня.
Помните, что при всей своей пользе, лимонная диета для похудения противопоказана при гастритах с повышенной кислотностью и язвах и при аллергии на цитрусовые. Лучше всего применять диету в качестве разгрузочного дня раз в 1-2 недели.
Опубликовано: Ангелина Крент
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