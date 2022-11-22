Полезные свойства имбиря для здоровья

Имбирный чай издревле ценится любителями тонких вкусов и здорового образа жизни. Нередко имбирь используется для похудения.

Польза имбиря для здоровья человеческого организма была хорошо известна с незапамятных времен, и этот прекрасный лечебный продукт упоминается и в Коране, и в работах китайских философов, и в индийской медицине. У нас есть традиция добавлять имбирь в сбитень, квас, наливки, настойки, браги, меда, а также пряники, куличи, сдобные булочки.

Основными полезными свойствами имбиря считаются его противомикробное и иммуноповышающее действие. Все дело в том, что в составе корня имбиря имеются жизненно важные и необходимые нашему организму витамины, минералы, полезные эфирные масла и аминокислоты.

Японцы главную пользу имбиря видят в другом. Им ценнее его отличные противопаразитные свойства. Именно поэтому имбирь обязательно используется при приготовлении традиционного японского деликатеса суши, которое, как известно, подразумевает использование такого ингредиента, как сырая рыба.

Таким образом, с помощью этого натурального средства производители суши значительно снижают возможный риск заражения при употреблении сырой рыбы. Ну а знаменитый чай из корня имбиря распространился по всему земному шару как эффективное средство из индийских традиций медицины.

Чем же еще полезен имбирь?

Считается, что корневище обладает противовоспалительными свойствами для ротовой полости и горла.

Настой, настойка, заварка, а также в виде порошка имбирь применяется при укачивании, при язвенной болезни желудка, для повышения аппетита и улучшения пищеварения, атеросклерозе, нарушении жирового и холестеринового обмена, для нормализации состояния кровеносных сосудов. Также можно использовать джем на основе сиропа из корневища имбиря.

Компрессы используют для снятия головных болей, болей в спине и при хроническом ревматизме.

Экстракт имбиря входит в состав лекарств от различных артритов.

Эфирное масло широко используется в ароматерапии для лечения психоэмоциональных расстройств, заболеваний опорно-двигательного аппарата, простудных и вирусных заболеваний. Применяется в горячих ингаляциях, в ваннах, для растираний, для массажа и внутрь.

Регулярное потребление имбиря повышает либидо, особенно у женской половины.