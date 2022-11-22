В Германии объяснили обращение Шольца к Путину на ты
2022-11-22 01:09
Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт рассказал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время личного общения обращается к Владимиру Путину на вы.
Недавно Шольц публично назвал российского президента на ты, призывая его вывести войска с Украины.
По словам Хебештрайта, это была риторическая фигура речи.
Журналисты поинтересовались, почему Шольц называет российского лидера по фамилии и не роизновит слово «президент». Хебештрайт предложил не делать из этого никаких выводов.
Опубликовано: Светлана Репина
Лукашенко заявил о договорном характере ракетного удара Украины по Польше
В Катаре на ЧМ по футболу задержали журналиста из США с радужным мячом на футболке
Марочко: украинские войска под Соледаром и Артемовском прекратили наступление и ушли в глухую оборону
Психологи объяснили, как плохая осанка влияет на качество нашей жизни
В США потребовали от Киева начать переговоры с Москвой в обмен на помощь