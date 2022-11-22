В Германии объяснили обращение Шольца к Путину на ты

APS
2022-11-22 01:09

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт рассказал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время личного общения обращается к Владимиру Путину на вы.

Недавно Шольц публично назвал российского президента на ты, призывая его вывести войска с Украины.

По словам Хебештрайта, это была риторическая фигура речи.

Журналисты поинтересовались, почему Шольц называет российского лидера по фамилии и не роизновит слово «президент». Хебештрайт предложил не делать из этого никаких выводов.

Опубликовано: Светлана Репина