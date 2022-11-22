Эксперты рассказали, что будет, если обычное молоко заменить кокосовым

Диетологи и косметологи утверждают: альтернативный вариант напитка поможет не только избавиться от различных заболеваний, но и поможет выглядеть намного лучше.

Последние несколько лет врачи-диетологи настоятельно рекомендуют отказаться от коровьего молока по ряду причин: от проблем с весом до развития онкологических заболеваний. Вместо него рекомендуется использовать альтернативные варианты — к счастью, сейчас в любом продуктовом магазине спокойно можно приобрести любое растительное молоко. Однако среди всего разнообразия этих вкусных и интересных вариантов напитка медики советуют обратить внимание именно на кокосовое молоко.

Известно, что этот продукт содержит огромное количество витаминов, полезных минеральных веществ и микроэлементов. Это позволяет кокосовому молоку насыщать наш энергией, улучшать пищеварение, нормализовать гормональный фон, понижать уровень холестерина и усилить обмен веществ. Отказавшись от животного молока можно заметить ряд положительных изменений всего через месяц (а у тех, кто в день выпивал по литру напитка — уже через пару недель).

Во-первых, выбирая кокосовое вместо животного молока вы можете в скором времени заметить улучшения фигуры — в том числе, овала лица. Как известно, калорийность кокосового молока составляет всего 181 ккал на 100 грамм продукта. При этом, большая часть состава — полезные ферменты — цинк, магний, железо, калий, фосфор.

Этот низкокалорийный продукт содержит пищевые кислоты, среднецепочечные триглицериды, которые многие исследователи связывают непосредственно с похудением. Существенную роль в развитии ожирения может сыграть отсутствие стабильности микробиоты кишечника, а эти кислоты как раз помогают ее уравновесить.

А еще это важный продукт для тех, кто придерживается кетодиеты, которая подразумевает потребление большого количества полезных жиров и минимизации углеводов. Доказано, что подобный стиль питания играет ключевую роль в оздоровлении и поддержки людей с сахарным диабетом, заболеваниям нервной системы и онкологии.