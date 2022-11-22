Народные средства для лечения аллергического дерматита

Наша иммунная система зачастую преподносит нам неприятные «сюрпризы» — так, например, кожные аллергические реакции могут доставить массу неприятных ощущений тому, кто с ними столкнулся.

Лечение аллергического дерматита народными средствами вполне оправданно. Под аллергическим дерматитом имеются в виду различные кожные заболевания, которые возникают в результате того, что иммунная система слишком остро и неадекватно реагирует на какие-либо внешние факторы. Основные формы аллергического дерматита — контактная и атопическая. Каждая из них требует своевременной диагностики и соответствующего лечения.

Так, в случае с контактным дерматитом, высыпания возникают после непосредственного контакта аллергена с кожей — ими могут быть металлы в составе украшений, компоненты лаков для ногтей, красительные вещества декоративной косметики, стиральные порошки и другие средства бытовой химии, парфюм, синтетические ткани.

Реакция — высыпание — возникает обычно через пару суток после контакта, но исключительно на том участке кожи, который соприкасался с аллергеном. Сопутствовать сыпи могут повышенная температура и общая слабость, отек, покраснение кожи.

В случае, если у вас контактный аллергический дерматит — лечение народными средствами поможет быстрее снять воспаление, снять зуд и отеки, но вряд ли поможет устранить причину реакции. В качестве профилактических мер необходимо избегать в дальнейшем с виновником реакции, выбирать мягкие средства бытовой химии и гипоаллергенную косметику.

Аллергический дерматит и лечение народными средствами:

Многие предпочитают лечить аллергию народными средствами.

Так применяются:

настои трав (череды, коры смородины, фиалки трехцветной, коры калины, ромашки аптечной, корня солодки);

мази (из облепихового масла в смеси с детским кремом или свиным, куриным или гусиным жиром);

компрессы (из корней девясила, коры дуба и трав — хвоща полевого, мелиссы лекарственной, календулы, лопуха войлочного);

ванны (из крапивы, душицы обыкновенной, цветков ромашки, васильков синих, валерианы лекарственной, листьев багульника болотного)

ароматерапия (с лавандовым, гераниевым, сандаловым маслом).