Психологи объяснили, как плохая осанка влияет на качество нашей жизни

Удивительно, как наша осанка влияет на жизнь в целом — эксперты рассказали о причинах сутулости и о методах борьбы с ней.

Попытка спрятаться от мира:

Психолог с 16-летней практикой и автор книг по психологии отношений Елизавета Филоненко рассказала, что сгибание плеч — психологическая попытка спрятаться и занять как можно меньше места в мире.

«Если вы видите сутулого человека, наверняка ему нелегко общаться с людьми, он склонен тревожиться, не уверен в себе. Кроме того, сутулость может быть следствием низкой восприимчивости к социальным нормам и большой замкнутости в своем внутреннем мире», — уточняет эксперт.

Такое поведение говорит о том, что высокий интеллект как бы подавляет социальную чуткость, развернутость к людям. Как следствие, внутренний мир преобладает над внешней активностью.

Истинная и ложная уверенность в себе:

Выпрямленные плечи и грудь, направленная вперед, всегда показывают решительность характера, желании влиять на ситуацию, определять правила общения.

Психолог утверждает, что именно по выпрямленной спине и расслабленным плечам уверенного человека видно за километр. Но случается, что человек способен имитировать уверенность в себе, специально выпрямляя спину.

Это хороший прием, который поможет вам чувствовать себя увереннее.

Но, как считают эксперты, опытный взгляд отличит истинную уверенность от имитации по напряженным мышцам.

Когда человек выпрямляется, чтобы выглядеть увереннее, он напряжен. А когда осанка — естественное следствие внутренней уверенности, то человек расслаблен, его тело спокойно дышит.

«Если проводить исторические примеры, то Павел I на самых известных портретах — пример имитации внутренней уверенности. Мы видим у него излишне выпяченную грудь и неестественно выпрямленную, напряженную спину», — говорит Елизавета Филоненко.

Психолог Марина Майорова собрала небольшой список советов:

Начните тренировать мышцы спины. Сильные мышцы будут удерживать позвоночник в правильном положении.

Запишите все убеждения, которые у вас есть в отношении себя. Напротив каждого негативного убеждения напишите, когда оно у вас возникло и кто его заложил в вашу систему восприятия.

Поработайте с тем, как вы себя воспринимаете. Напишите все позитивные утверждения, которые у вас есть в отношении себя: те, в которые вы искренне верите и которые вас вдохновляют.

Теперь важно соединить сознание и тело. Учимся делать инкантации — когда мы не просто говорим, а проживаем фразу эмоционально, заряжая свои цели и мечты. Например, возьмите одно утверждение «Я уверен в себе!» и проговаривайте его в позе «победителя» — она может быть у вас своя.