Полезные свойства кальмара и все о нем

Кальмары относятся к отряду десятируких головоногих моллюсков. Тело в виде цилиндра, по бокам — два треугольных плавника, голова и щупальца с присосками и крючками.

Кальмары целиком состоят из мышечной ткани, так что в них много протеина (15,58 граммов на 100 граммов продукта), почти нет жира (1,38 грамм) и мало углеводов (3,08 граммов). Белок кальмаров полноценный, он содержит весь набор из 18 аминокислот. Больше всего в нём изолейцина — активного борца с болезнью Паркинскона и сердечно-сосудистыми нарушениями; треонина, входящего в состав протеинов и ферментов; триптофана — предшественника гормона хорошего настроения серотонина; и аргинина, отвечающего за иммунитет и гормональный фон.

Съешь кальмара — получишь минеральный заряд:

У мяса кальмаров насыщенный химический состав, с целой россыпью минералов и микроэлементов. Особенно впечатляет концентрация меди: в 100 граммах — около 200% суточной нормы вещества. Медь ценна тем, что улучшает обмен веществ, укрепляет кости и суставы. Много в кальмарах и селена — 81,5 % от суточной нормы — а он защищает сердце и сосуды, замедляет процессы старения и благотворно влияет на поджелудочную железу. Не стоит забывать и о фосфоре (31,6% суточной нормы), важном для роста костей и поддержания кислотно-щелочного баланса в организме.

И еще о богатырской силе витамина В12:

Поскольку кальмары богаты В12, многие диетологи рекомендуют отвести им в меню почетное место. Одна из причин — этот витамин помогает в образовании красных кровяных телец и важен для профилактики анемии.

Если красных кровяных телец недостаточно, транспортировка кислорода к органам снижается, вызывая чувство слабости и усталости. Достаточный уровень витамина В12 поддерживает здоровье костей, о чём говорят, например, учёные из Сингапура в обзоре тематических исследований. Они доказали связь между низким уровнем витамина В12 и риском развития остеопороза и переломов.

У В12 есть ещё одно интересное свойство — он улучшает настроение и снимает симптомы депрессии. Дело в том, что этот витамин играет важную роль в синтезе и метаболизме серотонина — а как мы помним, это химическое вещество играет большую роль в формировании нашего настроения. У пожилых людей низкий уровень В12 может привести к усилению депрессии — об этом, по крайней мере, свидетельствуют итоги эксперимента неврологов из Медицинской школы Афинского университета.

Дефицит этого витамина чреват также потерей памяти и другими когнитивными нарушениями (например, снижением концентрации внимания и спутанностью речи). Иногда его недостаток приводит даже к прогрессирующей атрофии головного мозга, если верить учёным из Германии.