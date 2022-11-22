Cumhuriyet: Запад постепенно уступает свои позиции Азии

Издание Cumhuriyet пишет, что Запад начинает сдавать свои позиции в экономике и политике странам Азии.

Автор публикации отмечает, что этому способствует дедолларизация, а большая часть товаров на мировой рынке оказалась за пределами западной гегемонии.

В статье говорится, что Запад находится в некоторой изоляции из-за своей агрессивной политики, а на первый план выходят страны БРИКС.

Сообщается, что 12,28% корзины МВФ уже сейчас приходится на китайский юань. По прогнозам господство доллара постепенно сойдет на нет.