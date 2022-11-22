Польша отказалась участвовать в создании европейской системы ПВО Sky Shield
2022-11-22 01:44
Представитель оборонного ведомства Польши полковник Михал Марчиняк сообщил, что страна не участвует в формировании единой европейской системы ПВО Sky Shield.
По его словам, участие в таком проекте стало бы для Польши значительным шагом назад.
Полковник уточнил, что сегодня ПВО в Польше намного сильнее, чем аналогичные системы в государствах, создающих Sky Shield.
Марчиняк подчеркнул, что Польша не нуждается в подобных инициативах, тем более что в стране строится своя система интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.
Опубликовано: Светлана Репина
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