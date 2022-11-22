Белый дом готовится к забастовке железнодорожников

APS
2022-11-22 01:48

Президент США Джо Байден высказался о возможной забастовке железнодорожников. Он заявил, что это нанесет вред населению и экономике.

По словам официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, администрация США пытается предотвратить забастовку.

Вместе с тем она подчеркнула, что американские власти готовы к ситуации, если забастовка все же случится.

Общенациональная забастовка железнодорожников в США должна начаться 4 декабря.

Опубликовано: Светлана Репина