В фильме «Индиана Джонс-5» Харрисона Форда омолодили с помощью компьютерных технологий

Создатели фильма «Индиана Джонс-5» использовали специальные технологии для визуального омоложения Харрисона Форда.

Но этот эффект использовался только в начальной сцене фильма, действие которой происходит в 1944 году.

Затем действие переносится в 1969 год. По словам актера, видеть такие изменения в себе было жутковато.

Фильм выйдет на экраны кинотеатров в США 30 июня 2023 года.