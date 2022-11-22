В фильме «Индиана Джонс-5» Харрисона Форда омолодили с помощью компьютерных технологий
2022-11-22 02:12
Создатели фильма «Индиана Джонс-5» использовали специальные технологии для визуального омоложения Харрисона Форда.
Но этот эффект использовался только в начальной сцене фильма, действие которой происходит в 1944 году.
Затем действие переносится в 1969 год. По словам актера, видеть такие изменения в себе было жутковато.
Фильм выйдет на экраны кинотеатров в США 30 июня 2023 года.
Опубликовано: Светлана Репина
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