В Иране арестовали двух известных актрис за появление на публике без хиджаба

Популярные иранские актеры Хенгаме Газиани и Катаюн Риахи были арестованы и заключены в тюрьму в Иране после того, как они появились на публике и в соцсетях без хиджабов.

Газиани, актриса театра и кино, получившая множество актерских наград в Иране, в субботу опубликовала в Instagram видео, на котором она снимает хиджаб и идет по улице Тегерана.

Она написала, что это может быть ее последний пост и выразила поддержку иранскому народу.

После появления без хиджаба в сентябре в телеинтервью, данном лондонской телекомпании, Риахи выразила солидарность с протестами, охватившими Иран после смерти Махсы Амини.