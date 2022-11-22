В Иране арестовали двух известных актрис за появление на публике без хиджаба
2022-11-22 02:33
Популярные иранские актеры Хенгаме Газиани и Катаюн Риахи были арестованы и заключены в тюрьму в Иране после того, как они появились на публике и в соцсетях без хиджабов.
Газиани, актриса театра и кино, получившая множество актерских наград в Иране, в субботу опубликовала в Instagram видео, на котором она снимает хиджаб и идет по улице Тегерана.
Она написала, что это может быть ее последний пост и выразила поддержку иранскому народу.
После появления без хиджаба в сентябре в телеинтервью, данном лондонской телекомпании, Риахи выразила солидарность с протестами, охватившими Иран после смерти Махсы Амини.
Опубликовано: Светлана Репина
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В Иране арестовали двух известных актрис за появление на публике без хиджаба
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