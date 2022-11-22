Белый дом отказался комментировать возвращение Дональда Трампа в Twitter
2022-11-22 02:46
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не будет давать комментарии по поводу восстановления аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter.
Она сказала, что Белый дом не дает комментариев по поводу деловой практики Twitter.
Карин Жан-Пьер также напомнила, что ранее Дональд Трамп говорил об отсутствии у него намерений возвращаться в эту соцсеть.
Разблокировка аккаунта Трамп произошла после проведения опроса, в котором большинство участников высказались за возвращение бывшего президента в Twitter.
Опубликовано: Светлана Репина
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