Белый дом отказался комментировать возвращение Дональда Трампа в Twitter

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не будет давать комментарии по поводу восстановления аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter.

Она сказала, что Белый дом не дает комментариев по поводу деловой практики Twitter.

Карин Жан-Пьер также напомнила, что ранее Дональд Трамп говорил об отсутствии у него намерений возвращаться в эту соцсеть.

Разблокировка аккаунта Трамп произошла после проведения опроса, в котором большинство участников высказались за возвращение бывшего президента в Twitter.