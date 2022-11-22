Канье Уэст продает толстовки Balenciaga, Adidas и Gap по 20 долларов после того, как эти компании разорвали с ним отношения

Канье Уэст провел экскурсию по своей мастерской в Лос-Анджелесе для новостного сайта. Там работает 10 человек за швейными машинами.

Уэст заявил, что разрезал 100 толстовок Balenciaga, Adidas и Gap и собирается продать их за 20 долларов.

Таким способом рэпер ответил на отказ перечисленных компаний от сотрудничества с ним.

В видео он также показывает несколько новых курток, которые он разработал, и дарит одну оператору.