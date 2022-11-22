Ким Чен Ын назвал ядерное оружие защитой для детей
2022-11-22 02:57
Северная Корея заявила, что ее программы создания ядерного оружия направлены на защиту детей страны.
Это сообщение появилось после того, как лидер страны Ким Чен Ын привел на запуск очередной баллистической ракеты свою дочь.
Фотографии были примечательны тем, что Ким, у которого, как считается, трое детей, всегда был довольно скрытным в отношении своей семьи и личной жизни.
Через два дня после ракетных испытаний, государственные СМИ КНДР сообщили, что Ким Чен Ын рассматривает ядерное оружие как важнейший аспект защиты детей страны от гипотетического нападения США.
Опубликовано: Светлана Репина
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