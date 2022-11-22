США призвали Косово сотрудничать с Евросоюзом для достижения договоренностей с Сербией

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что премьер-министру Косово Альбину Курти необходимо сотрудничать с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Прайс также призвал косовского лидера к взаимодействию со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком.

Нед Прайс выразил разочарование по поводу того, что лидерам Косово и Сербии не удалось достичь договоренностей.

По его мнению, Курти и президенту Сербии Александру Вучичу следует пойти на уступки, чтобы сохранить хрупкий мир в регионе.