Моргерштерн назвал Бузову, которая недавно тепло с ним общалась, двуличной из-за критики в свой адрес
2022-11-22 08:01
Алишер Моргерштерн назвал свою коллегу по сцене Ольгу Бузову двуличной после ее критики в свой адрес. Рэпер уверяет, что 2 месяца назад они виделись в аэропорту и тепло общались, а теперь он вдруг "стал плохим"...
Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн был поражен поведением Ольги Бузовой, которая раскритиковала его, о чем он рассказал в соцсетях.
Музыкант утверждает, что пару месяцев назад встретился с коллегой в аэропорту. Они очень тепло общались, обнимаясь при встрече и расставании.
Теперь же "двуличная" Бузова называет Моргерштерна предателем родины. В знак протеста поющая ведущая даже отказалась слушать композиции рэпера.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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