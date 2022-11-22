Моргерштерн назвал Бузову, которая недавно тепло с ним общалась, двуличной из-за критики в свой адрес

Алишер Моргерштерн назвал свою коллегу по сцене Ольгу Бузову двуличной после ее критики в свой адрес. Рэпер уверяет, что 2 месяца назад они виделись в аэропорту и тепло общались, а теперь он вдруг "стал плохим"...

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн был поражен поведением Ольги Бузовой, которая раскритиковала его, о чем он рассказал в соцсетях.

Музыкант утверждает, что пару месяцев назад встретился с коллегой в аэропорту. Они очень тепло общались, обнимаясь при встрече и расставании.

Теперь же "двуличная" Бузова называет Моргерштерна предателем родины. В знак протеста поющая ведущая даже отказалась слушать композиции рэпера.