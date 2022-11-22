Сильно похудевший Саруханов боится дележа имущества после своей смерти, поэтому уже написал завещания
2022-11-22 08:53
Известный исполнитель Игорь Саруханов позаботился о том, чтобы после его кончины не было конфликтов между его родными по поводу дележа имущества. Музыкант составил завещание.
66-летний певец Игорь Саруханов опасается скандалов за имущество, которые могут возникнуть после кончины, по этой причине уже написал завещание.
Музыкант был в браке 6 раз. Развод с последней женой состоялся 3 года назад.
Причиной развода стало банальное "прошла любовь", а без чувств творческая личность жизнь в браке себе не представляет.
Саруханов заявлял, что готов к новым отношениям, но пока не встретил достойную женщину.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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