В Китае 38 человек погибли в результате пожара на заводе в центре страны

По меньшей мере 38 человек погибли в результате пожара на фабрике в центральном Китае, еще двое пропали без вести, сообщило во вторник (22 ноября) официальное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Пожар произошел «в понедельник днем на фабрике в городе Аньян в центральной провинции Хэнань», сообщило официальное китайское агентство, не уточнив подробностей.

В Китае нередки несчастные случаи на производстве, часто вызванные несоблюдением правил техники безопасности.

В марте 2019 года взрыв на химическом заводе в Яньчэне, городе, расположенном в 260 км к северу от Шанхая, привел к гибели 78 человек и разрушению домов на несколько километров вокруг.

Но одна из самых серьезных промышленных аварий произошла в 2015 году в Тяньцзине. Гигантский взрыв на складе химикатов унес жизни по меньшей мере 165 человек в этом крупном портовом городе, расположенном в 120 км к юго-востоку от Пекина.