Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло на Соломоновых островах

По данным Геологической службы США, во вторник (22 ноября) на Соломоновых островах произошло мощное землетрясение магнитудой 7 баллов, свидетели говорили о толчках, в результате которых бытовая техника в домах была сброшена на землю.

По данным Института геологических исследований США (USGS) и Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, цунами зародился примерно в 300 км от эпицентра землетрясения, расположенного в 55 км от Хониары, столицы Соломоновых островов.

«Это было сильное землетрясение», — рассказала AFP Джой Ниша, администратор отеля Heritage Park в Хониаре, добавив: «Некоторые предметы в отеле упали. Вроде бы все в порядке, но возникла паника».

Журналист AFP сообщил, что толчки продолжались около 20 секунд. В некоторых частях города отключили электричество, и люди покинули свои офисы, чтобы укрыться.

Геологическая служба США пересмотрела магнитуду землетрясения до 7 баллов после первоначального объявления 7,3. Землетрясение произошло на глубине 13 км в 13:03 по местному времени (02:03 по Гринвичу).