Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло на Соломоновых островах
По данным Геологической службы США, во вторник (22 ноября) на Соломоновых островах произошло мощное землетрясение магнитудой 7 баллов, свидетели говорили о толчках, в результате которых бытовая техника в домах была сброшена на землю.
По данным Института геологических исследований США (USGS) и Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, цунами зародился примерно в 300 км от эпицентра землетрясения, расположенного в 55 км от Хониары, столицы Соломоновых островов.
«Это было сильное землетрясение», — рассказала AFP Джой Ниша, администратор отеля Heritage Park в Хониаре, добавив: «Некоторые предметы в отеле упали. Вроде бы все в порядке, но возникла паника».
Журналист AFP сообщил, что толчки продолжались около 20 секунд. В некоторых частях города отключили электричество, и люди покинули свои офисы, чтобы укрыться.
Геологическая служба США пересмотрела магнитуду землетрясения до 7 баллов после первоначального объявления 7,3. Землетрясение произошло на глубине 13 км в 13:03 по местному времени (02:03 по Гринвичу).
Опубликовано: Тарас Медведев
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