Разин проиграл суд за права на композиции группы Ласковый май

Экс-продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин проиграл в суде. Предметом разбирательств стали права на песни музыкального коллектива.

Попытка продюсера Андрея Разина доказать в суде законность своих прав на композиции коллектива "Ласковый май", которые исполнял ныне покойный Юрий Шатунов, не увенчалась успехом.

Разин может подать жалобу в ВС РФ, но адвокаты Шатунова утверждают, что его шансы выиграть равны "0", о чем информирует издание "АиФ".

На протяжении нескольких лет Разин судился Шатуновым. Когда тот умер, продюсер судится с наследниками исполнителя.