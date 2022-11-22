Разин проиграл суд за права на композиции группы Ласковый май
2022-11-22 09:46
Экс-продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин проиграл в суде. Предметом разбирательств стали права на песни музыкального коллектива.
Попытка продюсера Андрея Разина доказать в суде законность своих прав на композиции коллектива "Ласковый май", которые исполнял ныне покойный Юрий Шатунов, не увенчалась успехом.
Разин может подать жалобу в ВС РФ, но адвокаты Шатунова утверждают, что его шансы выиграть равны "0", о чем информирует издание "АиФ".
На протяжении нескольких лет Разин судился Шатуновым. Когда тот умер, продюсер судится с наследниками исполнителя.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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