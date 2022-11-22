Россия призвала Турцию к сдержанности в Сирии
2022-11-22 09:51
Россия заявила во вторник (22 ноября), что надеется, что Турция проявит «сдержанность» и воздержится от «любого чрезмерного применения силы» в Сирии, где Анкара нанесла авиаудары по позициям курдских боевиков.
«Мы надеемся убедить наших турецких коллег воздержаться от чрезмерного применения силы на сирийской территории, чтобы не допустить эскалации напряженности», — заявил прессе спецпредставитель президента России по вопросам печати Александр Лаврентьев.
Отмечается, что в Астане должна состояться трехсторонняя встреча России, Турции и Ирана по Сирии.
Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что вслед за авиарейдами турецкие военные готовят широкомасштабную наземную операцию в Сирии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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