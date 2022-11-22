Криштиану Роналду набрал 500 000 000 подписчиков в соцсети, а это абсолютный рекорд
2022-11-22 10:14
Футболист Криштиану Роналду установил рекорд по подписчикам в запрещенной сегодня в России социальной сети. 500 000 000 человек подписаны на спортсмена.
Мегапопулярный португальский футболист Криштиану Роналду достиг многого на спортивном поприще. У него море наград, доказывающих его мастерство.
А недавно Роналду установил абсолютный рекорд в социальных сетях, о чем сообщает "Teleprogramma.pro".
Футболист стал 1-ым пользователем запрещенной сегодня в РФ соцсети, набрав аж 500 000 000 подписчиков.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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