Криштиану Роналду набрал 500 000 000 подписчиков в соцсети, а это абсолютный рекорд

Футболист Криштиану Роналду установил рекорд по подписчикам в запрещенной сегодня в России социальной сети. 500 000 000 человек подписаны на спортсмена.

Мегапопулярный португальский футболист Криштиану Роналду достиг многого на спортивном поприще. У него море наград, доказывающих его мастерство.

А недавно Роналду установил абсолютный рекорд в социальных сетях, о чем сообщает "Teleprogramma.pro".

Футболист стал 1-ым пользователем запрещенной сегодня в РФ соцсети, набрав аж 500 000 000 подписчиков.