Водонаева заявила, что уважения к Собчак у нее не осталось после того, как та предала своих сотрудников
Ведущая Алена Водонаева шокирована тем, как Ксения Собчак поступила со своими коллегами, не попытавшись вытащить тех из тюрьмы.
Блогер Алена Водонаева заявила, что более не испытывает уважения к ведущей Ксении Собчак, предавшей своих коллег по бизнесу.
Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов обвиняется в вымогательстве, а Ксения не пытается никак помочь ему.
Также фигурантами по делу проходят журналист Тамерлан Бигеев, "служивший" администратором в Тедлеграм-канале Ксении Анатольевны, и экс-главред "Tatler" Ариан Романовский.
40-летняя Водонаева публично выразила собственное отношение к коллеге. Она разместила в сети видео разговора с сыном, который спросил мать о том, уважает ли она звездную блондинку.
Алена призналась, что раньше уважала, но сейчас все изменилось, о чем сообщает "Prozvezd.info".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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