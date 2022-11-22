Рудковская сообщила, что мобилизоанный фигурист Тарасенко отказался от отсрочки

Супруг и коллега олимпийской чемпионки Юлии Липницкрй Влад Тарасенко попал под частичную мобилизацию. Вместо того чтобы взять отсрочку, фигурист отправился получать подготовку для последующего пребывания на фронте.

Муж олимпийской чемпионки Юлии Липницкой по фигурному катанию, фигурист Владислав Тарасенко попал под частичную мобилизацию. Спортсмен проходит спецподготовку для отправки в зону проведения спецоперации.

Яна Рудковская, являющаяся одной из хозяев академии "Ангелы Плющенко", где работают тренерами Тарасенко и Липницкая, подтвердила эти сведения, о чем сообщает Banki.loans.

Рудковская рассказала, что у Тарасенко была возможность получить отсрочку, но фигурист отказался от этой привилегии.