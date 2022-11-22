Седокова пожаловалась на травмы, оставшиеся после участия в шоу «Маска. Танцы»
2022-11-22 11:06
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова стала участницей телевизионного проекта "Маска. Танцы". Певица сокрушается, что получила на съемках программы множество травм.
Анна Седокова рассказала о травме ноги, синяках и шрамах на руке, полученных на съемках шоу "Маска. Танцы". "Божьей коровке", роль которой играла певица, было сложно выступать, о чем она сообщила в интервью "Газете. Ru".
Анна утверждает, что в костюме почти ничего не видела, а на сцену ей помогали подниматься помощники.
Один раз после выхода она упала со сцены, повредив ногу. Седоковой "не хватало дыхания", а необходимо было "динамично танцевать".
О ее усердии на проекте свидетельствуют также синяки и шрамы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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