Седокова пожаловалась на травмы, оставшиеся после участия в шоу «Маска. Танцы»

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова стала участницей телевизионного проекта "Маска. Танцы". Певица сокрушается, что получила на съемках программы множество травм.

Анна Седокова рассказала о травме ноги, синяках и шрамах на руке, полученных на съемках шоу "Маска. Танцы". "Божьей коровке", роль которой играла певица, было сложно выступать, о чем она сообщила в интервью "Газете. Ru".

Анна утверждает, что в костюме почти ничего не видела, а на сцену ей помогали подниматься помощники.

Один раз после выхода она упала со сцены, повредив ногу. Седоковой "не хватало дыхания", а необходимо было "динамично танцевать".

О ее усердии на проекте свидетельствуют также синяки и шрамы.