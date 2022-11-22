ВОЗ предупреждает, что эта зима в Украине «поставит под угрозу жизни миллионов людей»

Глава европейского офиса ВОЗ Ханс Анри Клюге предупредил, что здравоохранение Украины столкнулось с большими проблемами на большей части страны.

«Это поставит под угрозу жизни миллионов людей», - отметил глава офиса на пресс-конференции в Киеве, где он находится с визитом.

Ханс Анри Клюге отметил, что «разрушительный энергетический кризис, углубление чрезвычайной ситуации в области психического здоровья, ограничения гуманитарного доступа и риск вирусных инфекций сделают эту зиму серьезным испытанием» для Украины и, в частности, для системы здравоохранения республики.

По данным миграционных служб от 800 тысяч до 2 миллионов украинцев могут покинуть дома и выехать за пределы страны из-за проблем с отоплением и водоснабжением.

Власти Николаевской области и ОВА Херсона заявили в понедельник о начале эвакуации населения из этих регионов, отрезанных от электро и теплоснабжения.