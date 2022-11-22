ФСБ задержала в России 68 нелегальных оружейников

Федеральная служба безопасности задержала в 31 регионе России 68 подпольных оружейников.

Во вторник ТАСС сообщает ссылаясь на центр общественных связей ФСБ, что Федеральной службой безопасности совместно с Росгвардией была пресечена преступная деятельность 68 жителей 31 субъекта страны, которые занимались восстановлением боевых свойств гражданского оружия и его последующим сбытом.

По данным спецслужбы, из незаконного оборота было изъято 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 83 артиллерийских снарядов и мин, 51 ручная граната, 15 запалов, более 18,4 кг взрывчатых веществ.

Сообщается, что спецоперация проводилась в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и других регионах страны.