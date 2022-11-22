Прилепин убежден, что Пугачева и Галкин вернуться в Россию

Известный писатель Захар Прилепин, что Алла Пугачева и Максим Галкин вернуться в страну. Случится это, по мнению публициста, после окончания спецоперации, когда со всех снимут статус иноагентов.

Захар Прилепин в своем последнем интервью заявил, что по окончанию спецоперации, покинувшие РФ знаменитости обязательно вернутся в РФ, о чем сообщает портал "Бизнес Online".

Экс-депутат Госдумы заверяет, что отечественные артисты, включая Аллу Пугачеву и Максима Галкина вернутся на родину, продолжив зарабатывать здесь деньги.

Случиться это тогда, по мнению писателя, когда будет подписан приказ об окончании СВО и о том, что знаменитости избавляются от статуса иноагентов, так как в мирное время это бессмысленно.