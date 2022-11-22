Российские правоохранители заподозрили сервисы интернет-рассылок в пособничестве ВСУ
2022-11-22 11:27
В России проводится проверка трех сервисов интернет-рассылок. Их подозревают в пособничестве ВСУ.
У одного из сервисов материнская компания находится в Польше, сервера обработки данных – в Польше и США. Его клиентами являются многие крупнее компании.
Материнская компания второго сервиса находится на Украине, данные обрабатываются в Латвии. Третий сервис SendPulse имеет штаб-квартиру в Киеве и представительство в РФ.
Оперативные данные указывают на то, что информация с этих сервисов могла поступать в Центры информационно-психологических операций ВСУ.
Опубликовано: Светлана Репина
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