Последний актер из Унесенных ветром Микки Кун скончался в возрате 90 лет
2022-11-22 11:36
Актер Микки Кун умер в возрасте 90 лет в США. Когда снимался легендарный фильм "Унесенные ветром", артист был ребенком.
На 90-м году жизни скончался актер Микки Кун, остававшимся последним в живых участником актерского состава "Унесенных ветром".
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Фильм увидел свет в 1939 году, когда Кун был маленьким ребенком. Он исполнил роль сына героев Лесли Говарда (Эшли) и Оливии де Хэвилленд (Меллани).
Кун сыграл в таких проектах, как "Хуарес", "Дик Трейси", "Странная любовь Марты Айверс".
70-ые годы карьера артиста пошла на спад, он ушел из кино и служил в авиакомпании в США.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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