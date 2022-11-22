Последний актер из Унесенных ветром Микки Кун скончался в возрате 90 лет

Фильм увидел свет в 1939 году, когда Кун был маленьким ребенком. Он исполнил роль сына героев Лесли Говарда (Эшли) и Оливии де Хэвилленд (Меллани).

Кун сыграл в таких проектах, как "Хуарес", "Дик Трейси", "Странная любовь Марты Айверс".

70-ые годы карьера артиста пошла на спад, он ушел из кино и служил в авиакомпании в США.