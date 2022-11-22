Последний актер из Унесенных ветром Микки Кун скончался в возрате 90 лет

APS
2022-11-22 11:36

Актер Микки Кун умер в возрасте 90 лет в США. Когда снимался легендарный фильм "Унесенные ветром", артист был ребенком.

На 90-м году жизни скончался актер Микки Кун, остававшимся последним в живых участником актерского состава "Унесенных ветром".

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    Фильм увидел свет в 1939 году, когда Кун был маленьким ребенком. Он исполнил роль сына героев Лесли Говарда (Эшли) и Оливии де Хэвилленд (Меллани).

    Кун сыграл в таких проектах, как "Хуарес", "Дик Трейси", "Странная любовь Марты Айверс".

    70-ые годы карьера артиста пошла на спад, он ушел из кино и служил в авиакомпании в США.

Опубликовано: Наталья Гончарова