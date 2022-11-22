Турция вновь атакует позиции курдских группировок в Сирии и Ираке в том числе дальнобойной артиллерией
Турецкая армия «нейтрализовала» 184 террориста с начала нового военного наступления в Сирии и Ираке в воскресенье.
Турецкое правительство и вооруженные используют термин «террористы» для курдских группировок, которые недавно подверглись нападениям в соседних странах. Минобороны Турции заявило об атаках с воздуха и с применением наземных орудий во вторник вечером.
С воскресенья вооруженные силы обстреливают позиции курдских ополченцев, которых турецкое руководство обвинило в нападении 13 ноября в центре Стамбула. Сирийское курдское ополчение YPG, и запрещенная Курдская рабочая партия РПК отрицают свою ответственность за взрыв, в результате которого погибли шесть человек.
Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о гибели не менее 35 человек в результате турецких атак, включая мирных жителей.
По данным МВД Сирии, три человека погибли в понедельник в результате авианалета в юго-восточной провинции Газиантеп.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул на возможную сухопутную спецоперацию против курдов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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