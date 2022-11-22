Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 162

Reuters сообщает, что число жертв землетрясения она острове Ява в Индонезии достигло 162 человека.

22 ноября индонезийской газета Kompas сообщает, что число погибших из-за землетрясения магнитудой 5,6 баллов на острове Ява в Индонезии достигло 162 человека.

Губернатор западной Явы Ридуан Камил сообщает, что большинство жертв придавило обломками рухнувших зданий, среди погибших больше всего детей.

Число раненых в округе Чианджур составляет 377 человек, ещё 13 человек пострадали в других районах, серьёзно повреждены 2345 домов, 13,4 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.