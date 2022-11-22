Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 162
2022-11-22 11:51
Reuters сообщает, что число жертв землетрясения она острове Ява в Индонезии достигло 162 человека.
22 ноября индонезийской газета Kompas сообщает, что число погибших из-за землетрясения магнитудой 5,6 баллов на острове Ява в Индонезии достигло 162 человека.
Губернатор западной Явы Ридуан Камил сообщает, что большинство жертв придавило обломками рухнувших зданий, среди погибших больше всего детей.
Число раненых в округе Чианджур составляет 377 человек, ещё 13 человек пострадали в других районах, серьёзно повреждены 2345 домов, 13,4 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.
Опубликовано: Елена Калиновская
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