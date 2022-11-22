Миронов признался, что в начале карьеры жил с мамой и сестрой в одной комнате
2022-11-22 12:04
Известный сегодня актер Евгений Миронов, гонорарам котого могут позавидовать многие знаменитости, жил в начале своей карьеры в одной комнатушке с матерью и сестрой.
Семья нынешнего звезды экрана Евгения Миронова остро нуждалась в деньгах в 90-е годы, о чем актер рассказал в эфире передачи "Кино в деталях" на СТС.
Мать артиста вынуждена была собирать бутылки по столичным помойкам для того, чтобы сдать стеколотару и купить хоть какие-то продукты.
В семье не было денег. Когда Миронов стал работать, Олег Табаков договорился, чтобы актеру и его близким присылали из дружественного театра в Германии посылки с макаронами и консервами.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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